Marco Borriello siparietto che fa discutere: ecco cos’è successo

Marco Borriello negli ultimi giorni ha fatto discutere di sé. Il calciatore si trova a New York come mostrano i suoi post sui social. Borriello sulle sue storie di Instagram ha condiviso una storia dove ironizza sul mondo gay. Nella storia si vede il calciatore entrare in una gelateria “Big gay ice cream” e uscire con una camminata molto effeminata, come a significare che entrando lì dentro i proprio gusti sessuali cambiano, tutto accompagnato dalla canzone “All you need is love”. Un messaggio che non è piaciuto a molti, alcuni lo hanno definito addirittura omofobo.

[Photo Credit Il Messaggero] Marco Borriello, addio a Gilda Ambrosio: ora c’è un’altra donna nella sua vita Se solo alcune settimane fa si parlava di un presunto flirt tra Marco Borriello e Gilda Ambrosio, oggi al calciatore viene affiancato un nuovo nome. Borriello e la stilista Gilda Ambrosio, alcune settimane fa erano stati beccati insieme a Milano. E il gossip aveva trovato conferma nelle foto pubblicate dal settimanale Chi. Ma stando alle nuove esclusive foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini, sembrerebbe proprio che Marco Borriello abbia già dimenticato l’Ambrosio. Marco Borriello e Bianca Brandolini d’Adda: è amore? Il calciatore è stato paparazzato da Chi in compagnia di una nuova ragazza. Stiamo parlando di Bianca Brandolini d’Adda, l’ex fidanzata di Lapo Elkann. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha beccato Marco Borriello e Bianca a cena insieme ma non è tutto. Dopo la cena i due sono stati paparazzati mentre entravano nello stesso hotel, anche se in momenti diversi. E come se questo non bastasse il giorno seguente il calciatore e la modella sono stati fotografati mentre pranzavano insieme. I due sembrano non avere paura di essere visti insieme, coccole e abbracci in pubblico senza alcun timore: è scoccata la scintilla? C’è qualcosa di più tra il calciatore e la modella oppure sono semplicemente grandi amici? Al momento i due non si sono pronunciati al riguardo. Nessuna conferma della liason. Non resta dunque che attendere delle risposte dai diretti interessati per capire se si tratta di un flirt passeggero o di qualcosa di più serio.

