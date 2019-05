GF 16, Valentina Vignali: le parole sul tumore, dolore e sofferenza

Il racconto nella casa del Grande Fratello

Valentina Vignali è una delle concorrenti più popolari del Grande Fratello di quest’anno. La ragazza, che ha iniziato a fare i primi passi nel mondo dello spettacolo come cestista super sexy, vanta un seguito enorme sui social network. Con il tempo, oltre al suo sport del cuore, il basket, è diventata una modella ed una influencer davvero molto amata. Come sempre, oltre al grande numero di followers, sono cresciuti anche gli haters. Gli “odiatori del web” non smettono di scriverle commenti anche piuttosto cattivi. Tutto questo le fa molto male ma, al di là del lavoro social e la televisione, c’è un’altra sofferenza che l’ha davvero segnata per sempre. All’interno della casa del Grande Fratello, Valentina Vignali ha raccontato un’esperienza della sua vita, davvero dolorosa e piena di sofferenza.

Qualche anno fa, durante un controllo di routine con il medico della sua squadra, ha scoperto di avere qualcosa di anomalo alla tiroide. I controlli hanno poi confermato la tesi: un tumore.

La reazione alla malattia e la lettera Nonostante ora stia bene e sia ancora viva – per fortuna – Valentina Vignali ha dovuto affrontare l’Inferno faccia a faccia. Ma ne è uscita vincente e più forte di prima, nonostante allora fosse più che una ragazzina. Sul giornale Ok-salute è stata pubblicata una lettera scritta da Valentina Vignali, dove parla del tumore che l’ha colpita. Ci teniamo a specificare, però, che le sue parole sono state scritte prima che entrasse nella casa del Grande Fratello. Dopo un delicatissimo intervento chirurgico, Valentina sembrava distrutta, ma solo fisicamente. Emotivamente non si è mai lasciata vincere dalla malattia e questo l’ha certamente aiutata a superarla. Dopo l’operazione i medici hanno scoperto che era rimasta una metastasi a causa della quale ha dovuto affrontare un ciclo di radioterapia. Questa metastasi non è mai andata via del tutto. E’ lì, come se fosse addormentata. Ovviamente, a causa di questa sua esperienza, Valentina Vignali deve sottoporsi a controlli costanti, per monitorare la sua situazione fisica. Sono ancora viva, nonostante un tumore maligno e una successiva metastasi oggi addormentata, ma sempre lì, alla base della gola. Non ho mai avuto paura, sono sincera. Ma è un’esperienza che ti cambia il modo di vedere e di affrontare l’esistenza.

