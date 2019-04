Natalia Estrada oggi, che fine ha fatto l’attrice: ecco come campa

Che fine ha fatto Natalia Estrada? L’ormai ex showgirl ha raggiunto il successo in Italia nel 1996 grazie al film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, per poi passare al piccolo schermo con Il gioco delle coppie (dove ha conosciuto il primo marito, Giorgio Mastrota) e La sai l’ultima? (al fianco di Gerry Scotti e Gigi Sabani).

Poi dal 2003 ha iniziato ad abbandonare il mondo dello spettacolo per concentrarsi su quello dell’equitazione e nel 2006 c’è stato l’incontro con il suo secondo marito, Andrea Mischiati. Così ha iniziato il suo lavoro dei cowboy e più tardi ha aperto insieme alla sua dolce metà il sito Ranch-Academy.com, nel quale documenta i suoi viaggio a cavallo in giro per l’America.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, un grande amore bruciato in fretta Lo storico ex di Natalia, Giorgio Mastrota, ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me ha ricordato: “È stato un grande amore che rimarrà per sempre perché Natalia [la figlia, NdR] è qua. Un grande fuoco che è bruciato in fretta, abbiamo un po’ bruciato le tappe. Ci siamo conosciuti mentre presentavo Bellezze al bagno. Lei presentava l’edizione spagnola. Ci siamo innamorati, ci siamo amati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo creato questa meraviglia della natura e ci siamo lasciati“. Ma il simpatico Giorgio non rimpiange niente: “È stato tutto molto bello, rifarei tutto“. “Io non ricordo molto, avevo tre anni… È stata gestita bene” ha poi detto Natalia Jr, ricordando la separazione tra i suoi genitori. Sulla quale il conduttore ha sottolineato che non c’è mai stata una tensione esagerata con l’ex moglie: “Non ci si lascia mai bene però siamo stati intelligenti, non abbiamo mai litigato per lei. All’epoca facemmo l’affidamento congiunto, che non si usava e sembrava folle come soluzione“

