Laura Freddi oggi, la sua vita dopo Paolo Bonolis

Che fine ha fatto Laura Freddi? La ex fidanzata di Paolo Bonolis, ora mamma di una bimba di un anno avuto dal compagno Leonardo D’Amico, conduce una vita piuttosto ritirata, lontana dal mondo dello spettacolo. Ultimamente però è stata ospite del programma “La Vita in Diretta”, dove ha parlato a cuore aperto della sua vita, delle sue credenze (anche quelle religiose). La donna, infatti, ha rivelato di essere sempre stata sostenuta da una forte fede: “C’è qualcuno lassù” ha rivelato durante la puntata.

Laura Freddi matrimonio in arrivo: “Tra un anno sposo Leo e Ginevra porterà le fedi” [ANTEPRIMA]

Laura Freddi, l’ex di Non è la Rai, è finalmente diventata mamma. E’ nata da pochi mesi Ginevra, la splendida bimba frutto dell’amore con il compagno Leonardo D’Amico. L’estate 2018 è stata la prima per la Freddi come mamma e alcuni settimanali l’hanno paparazzata in spiaggia mentre, felicemente, cullava e giocava con la figlia tanto voluta e cercata. La showgirl è diventata a mamma a ben 45 anni quando neanche lei ci credeva più. E ora manca solo il matrimonio.

Sul settimanale Sono, nell’ultimo numero, il Direttore Alessandro Banchero ha rivelato che la Freddi sta pensando alle nozze. Profumo di fiori d’arancio per la bella Laura che non vede l’ora di sposare Leo. La data del matrimonio ancora non si sa ma potrebbe avvenire il prossimo anno. Il sogno della Freddi? Che la piccola Ginevra attraversi la navata mentre porta a mamma e papà le fedi. Che scena meravigliosa. Laura Freddi e Leonardo D’Amico insieme a Ginevra al Foro Italico Ultima apparizione pubblica per Laura Freddi e il compagno Leonardo D’Amico all’evento Tennis & Friends, che si è tenuto alcune settimane fa al Foro Italico di Roma. Lo scorso 3 gennaio, a 45 anni, Laura Freddi ha coronato il suo sogno: quello di diventare mamma. Laura Freddi: “Ginevra mi ha cambiato la vita” Ospite a Domenica Live nella scorsa stagione, Laura Freddi ha raccontato tutta la felicità per la nascita di Ginevra. “Mi ha cambiato la vita”, questa la prima dichiarazioni che ha fatto con gli occhi lucidi. “Tutto quello che si fa in casa, riguarda Ginevra. Anche i nonni sono innamorati di lei”. L’ex ragazza di Non è la Rai si è poi commossa alla lettura della lettera, in romanesco, scritta dai genitori per la nipotina, l’unica che hanno.

Comments

commenti