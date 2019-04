Massimo Dapporto oggi, che fine ha fatto l’attore della serie Amico Mio

Che fine ha fatto Massimo Dapporto il celebre attore della serie Amico Mio? Dapporto è stato uno degli attori più amati ed apprezzati della televisione italiana eppure sembra essere scomparso dal mondo televisivo da anni.

Massimo Dapporto, rivelazione a Vieni Da Me: “A 21 anni ho scoperto di…”

La puntata di oggi di Vieni Da Me è stata ricca di colpi di scena. L’attore Massimo Dapporto, ospite del programma di Caterina Balivo, ha rilasciato una dichiarazione alquanto incredibile sulla sua famiglia. In occasione anche della Festa del Papà, l’attore ha detto:”Sono papà da più di quarant’anni, ma non ho ancora un nipote. Ho decido di adottarlo. “

Poi si è soffermato su alcuni aneddoti sulla sua famiglia. “Mi divertiva di più Walter Chiari e mio padre non la prendeva bene. quando ho iniziato ero conosciuto come il figlio di Carlo D’Apporto. Oggi mi conoscono come Massimo D’Apporto e questo è già una vittoria”, spiega l’interprete di tante fiction e film di successo come Amico mio, Un prete tra noi, casa Famiglia e tanti altri.

L’attore poi, ricorda come il suo sogno non era fare l’attore, ma il padre aveva visto in lui una vena ironica: “mi diceva sempre che lui campava con le mie battute permettendomi di condurre la vita che facevo e quindi, in qualche modo, mi mantenevo anche da solo”, Massimo Dapporto poi rivela una curiosità sulla sua famiglia: “Ho saputo di avere una sorella, Giancarla, quando avevo 21 anni. L’ho scoperto mentre preparavo gli esami e leggevo le lettere che erano in casa. Così sono andato da mio padre e gli ho sbattuto in faccia la lettera, ma recitavo perché ero contento di avere una sorella poi ci siamo incontrati a Milano dove lei abita e quando vado a Milano ci incontriamo sempre”.

