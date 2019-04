Patty Pravo è irriconoscibile: ecco la FOTO prima e dopo la chirurgia

Il trascorrere del tempo spaventa tutti, soprattutto le Star del mondo dello spettacolo. Così molti di loro cedono al fascino del “ritocchino” estetico. Anche Patty Pravo non ha saputo resistere.

Sempre di una bellezza disarmante con questi occhi da “felina”, Patty Pravo cerca di ingannare il tempo, sembrando molto più giovane. Il merito non è solo di Madre Natura e dei geni, ma anche di un bravo chirurgo plastico. Nella foto prima e dopo è evidente che i segni dell’età sono stati levigati da una mano esperta e anche il viso ha subita una bella “tiratina”. Pur essendo bella, purtroppo Patty Pravo con questi “ritocchini” sembra aver perso l’aria “acqua e sapone” e naturale che la contraddistinguevano all’inizio della sua carriera.

Ornella Vanoni stuzzica Patty Pravo

Recentemente Patty Pravo è stata ospite del programma “Che tempo che fa”, il salotto televisivo condotto da Fabio Fazio, insieme a Ornella Vanoni. Dopo una chiacchierata con Patty, il conduttore annuncia l’ingresso di Ornella Vanoni che, più in forma che mai, non appena seduta inizia a “lanciarsi” contro la collega veneziana, punzecchiandola su diverse questioni. Una fra tutte, una certa “mitomania” di Patty Pravo nell’esasperare la realtà, riferendosi ai suoi viaggi nel deserto da sola dove dormiva sdraiata sulla pancia del cammello. Ma non si ferma qui Ornella Vanoni, che continua a stuzzicare Patty, tanto che anche Luciana Littizzetto entra per cercare di alleggerire i toni con la sua incontenibile ironia. Niente da fare, Ornella Vanoni è ormai a ruota libera e a Patty Pravo, sentendosi “in disparte”, sbotta: “Va bene ragazzi, ma io posso anche andarmene a casa eh!”