Mara Venier furiosa con Raz Degan: ecco perché

Raz Degan è tornato in tv, questa volte ospite nella trasmissione Domenica In. Ma una gaffe dell’ ex modello ha fatto infuriare la conduttrice Mara Venier.

La gaffe di Raz Degan

Nel corso dell’intervista l’attore israeliano ha parlato della sua famiglia, dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo e del successo prima come modello e poi come attore in Italia e in tutto il mondo. Successivamente si è parlato anche della sua esperienza all’Isola dei Famosi nel 2017, dove Degan si è portato a casa l’ambita vittoria. L’Isola è stata un’avventura che ha consolidato la popolarità di Raz ma che non è stata per nulla facile. Infatti Degan ha giocato da solo e ha avuto molteplici conflitti con gli altri naufraghi del programma. Alla fine l’ex modello ne è uscito vincitore e per questo ha ringraziato chi gli ha dato la forza per andare avanti, ovvero gli uccelli, i paguri, la sabbia… peccato che Raz si sia dimenticando di menzionare Paola Barale, che è stata determinante nel suo percorso in Honduras.

Mara Venier: “Hai menzionato gli uccelli, i paguri, la sabbia e non menzioni Paola Barale” “Hai menzionato gli uccelli, i paguri, la sabbia e non menzioni Paola Barale che si è fatta un lungo viaggio per te?” ha osservato Mara Venier, che ha simpaticamente bacchettato Raz Degan. L’attore ha inizialmente provato a fare il vago:“Non sapevo ci fosse il momento C’è posta per te”. Ma poi il suo spirito romantico è uscito e Degan si è lasciato andare ad una bella dedica per l’ex fidanzata, con la quale ha vissuto una relazione lunga 14 anni. “Paola è stata e sarà per sempre parte principale della mia vita. Questo fino alla morte” ha dichiarato Raz.

Comments

commenti