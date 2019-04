Flavia Vento, irriconoscibile e struccata: ecco come è cambiata la showgirl

Che fine ha fatto Flavia Vento? La celebre showgirl, attrice sembra essere sparita dal mondo della televisione. La Vento, adesso, sembra voler concedersi solo molto tempo libero insieme ai suoi cani (ne ha ben sette).

Ospite nel programma di Caterina Balivo, Flavia Vento si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Flavio Vento contro l’Isola dei Famosi: “Vogliono che litighi…”

La showgirl a Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo, ha parlato della sua vita privata lasciandosi andare anche ad alcune confessioni e parlando dei suoi rimpianti professionali. Ma oltre a questo la conduttrice e la showgirl hanno ripercorso insieme alcuni momenti della partecipazione di Flavia Vento come naufraga all‘Isola dei Famosi. E come ricorderà il pubblico, la showgirl durante il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, si è scontrata con moltissimi dei suoi compagni naufraghi. Alcune liti come quella con Enzo Paolo Turchi, Aida Yespica, Valeria Marini e Belen Rodriguez sono diventate storiche. Ma dopo aver rivisto insieme alcune clip delle liti più famose, Flavia Vento si è lasciata andare ad alcune rivelazioni: