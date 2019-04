Belen Rodriguez in volo su un jet privato: insulti sui social

Un piccolo classico contemporaneo nel mondo dei social media e delle star italiane, è quello degli insulti e dell’invidia: un classico che sembra aver appena scoperto anche Belen Rodriguez. In volto insieme al piccolo Santiago per raggiungere Stefano De Martino per la messa in onda di Made in Sud, la showgirl ha dunque postato una foto del bambino a bordo di un aereo. Come confermato da lei stessa, si tratterebbe di un jet privato, spesso noleggiato dalla famiglia per venire incontro a necessità e urgenze lavorative. La foto di per sé è innocente, ma l’ostentazione di ricchezza basta e avanza. Sono dunque piovuti i soliti commenti di odio tra i follower, ad accusare la diretta interessata di vanità.

Viaggio in jet privato per raggiungere De Martino: Belen Rodriguez e il piccolo Santiago attaccati dagli hater su Instagram

La sezione commenti al post di Belen Rodriguez si è presto trasformata in un coacervo di insulti, diretti alla howgirl e indirettamente anche al bambino. Il tenore è sempre lo stesso: a non andare giù è l’ostentazione del viaggio extra-lusso, quel jet privato che appare come il più classico schiaffo alla povertà. “Vola basso, che non ti fa onore” commenta qualcuno; “Sei una pessima madre” aggiunge un altro. “Tu hai il jet, io una Punto“, si sfoga qualcuno: “Ti credi migliore di me?“. Per qualcun altro, l’argentina è “degna della moglie di Bonolis“. Uno sfogatoio a cui Belen Rodriguez non ha voluto rispondere. Strategia adottata anche da Alessia Marcuzzi, recentemente vittima dello stesso trattamento. Allora, in difesa della presentatrice si fece avanti Alba Parietti. A prendere il ruolo di avvocato sono rimasti solamente i colleghi.

Belen Rodriguez e De Martino “attapirati” Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai cosa nota, così nota da meritarsi anche l’ambito Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. Alla notizia dell’amore che è nuovamente sbocciato tra la bella Belen e il ballerino Stefano, Valerio Stafelli è subito corso dalla coppia per suggellare l’unione con il famoso Tapiro. L’inviato prima raggiunge la showgirl argentina dietro le quinte del programma “Colorado” negli studi Mediaset a Cologno Monzese. Ma alla domanda se la coppia fosse realmente tornata insieme, la Rodriguez replica prontamente:“Non parliamo di questo argomento perché porta sfortuna”. Stafelli non si ferma qui e decide anche di intervistare Stefano De Martino, conduttore di “Made in Sud“. Il ballerino, alla richiesta di maggiori delucidazioni sulla faccenda da parte dell’inviato di Striscia, risponde solamente:“Non tutti i divorzi vanno a buon fine. Vediamo”.

