Monica Bellucci irriconoscibile, effusioni all’aperto col suo toy boy [FOTO]

Monica Bellucci, la bellissima attrice umbra famosa in tutto il mondo, è stata paparazzata da Chi in compagnia del suo nuovo compagno, con cui si lascia scappare baci e carezze in pubblico. La Bellucci, che porta con orgoglio i suoi 54 anni, non è mai ricorsa a ritocchini o interventi estetici, mostrandosi in tutta la sua bellezza naturale.

Monica Bellucci, la prima uscita pubblica con il suo toy boy

La bellissima attrice Monica Bellucci, alla sfilata Chanel, si è mostrata per la prima volta con il suo nuovo compagno.

A Parigi, alla sfilata Chanel, la prima senza Karl Lagerfeld, scomparso lo scorso 19 febbraio 2019, Monica Bellucci ha ufficializzato la sua storia con Nicolas Lefebvre. L’artista ha 18 anni in meno dell’attrice che sembra aver riscoperto l’amore. Per loro è stata la loro prima uscita pubblica. Monica Bellucci, mamma di Deva e Leonie, avute con Vincent Cassel, ha riscoperto la gioia dell’amore con l’artista Nicolas Lefebvre. L’uomo ha 18 anni in meno della Belluccie una figlia di 6 anni nata da una precedente relazione. Monica Bellucci e la prima uscita pubblica con il suo nuovo fidanzato La coppia è uscita finalmente allo scoperto. I due sono arrivati mano nella mano al Grand Palais di Parigi per la sfilata di Chanel A/I 2019-20. L’attrice 54enne ha scelto di indossare un cappotto morbido, stretto in vita da una cintura, mentre lui aveva un completo gessato doppiopetto. Lefebvre ha 36 anni, è un ex modello, artista e scenografo, proprietario di una galleria nel Marais. Durante la sfilata Chanel i due, seduti in prima fila, hanno commentato tutti i capi. Poi se ne sono andati, sempre molto vicini. Lui si è comportato da vero gentiluomo: ha aperto la portiera dell’auto alla compagna a l’ha fatta accomodare dentro. (fonte: Twitter) (fonte: Chi)

