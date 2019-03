Da qualche giorno circola una notizia che ha fatto emozionare molto i fan della Ferrari e del campione di Formula 1 Michael Schumacher. Si parla di un ritorno in pista, ma a prendere le redini questa volta potrebbe essere il figlio del formidabile ex campione tedesco. Mick, il figlio del sette volte campione del mondo, prepara il debutto in Ferrari.

Il giovane Mick Schumacher, 20 anni, ha voluto seguire le orme del padre e negli ultimi anni, ha avuto modo di incrementare notevolmente le sue esperienze di guida nella scuderia vicentina dove si è formato negli ultimi tre anni. A questo punto Schumacher Jr, è pronto per il debutto sulla Ferrari. Il pubblico non vede l’ora di seguire le gesta del figlio del campione che ha fatto sognare tutti i fan del cavallino rampante.

Il debutto in Formula 1 per Schumacher Jr

Mick Schumacher, debutterà il prossimo week end nella Formula 1 sulla Ferrari. L’emozione grande di tutti gli appassionati dello sport automobilistico, sarà dovuta non solo per la suggestione di rivedere un altro Schumacher nella massima categoria motoristica, ma anche perché Mike, si è già fatto valere come degno successore del padre. Mettendo in mostra il suo talento, infatti l’anno scorso è arrivato primo al campionato europeo di Formula 3 ed ora è pronto a confrontarsi nella prossima stagione di Formula 2, che inizierà il 2 aprile 2019 in Bahrain. (Continua dopo la foto)

L’emozione di Mick Shumacher

Mick Schumacher guiderà una Ferrari SF90 nei test di Formula 1, a tal proposito il ragazzo ha confessato in una recente intervista: “Per ora però preferisco non pensare al test con Ferrari e Alfa Romeo Racing ma continuare a concentrarmi sul mio debutto F2. Fino a domenica preferisco pensare solo a questo e non vedo l’ora”. Il ragazzo e ben consapevole che sarà immancabile il paragone con il padre, campione indiscusso di Formula 1, ma nin si mostra disturbato o perplesso da questo confronto, anzi ha ammesso di essere onorato.

Le attuali condizioni di Michael Schumacher

Il campione di Formula 1, è stato vittima ormai 5 anni fa di un incidente sulle piste da scii. L’episodio lo ha invalidato fortemente costringendolo a cure molte delicate. Nel corso di questi 5 anni Schumacher si è sottoposto a due operazioni estremamente delicate, per poi svegliarsi dal coma nel 2014. A quel punto si trasferì vicino al lago di Ginevra in Svizzera. Al suo fianco, oltre alla moglie Corinna e ai figli Mick e Gina Maria, è sempre presente anche suo padre Rolf. Quest’ultimo ha sempre smentito l’ipotesi, circolata più volte, di un trasferimento del campione presso una clinica di Dallas, in Texas, specializzata nel trattamento di lesioni cerebrali. Mark Weeks, direttore della clinica, aveva tessuto le lodi della prestigiosa struttura: “Abbiamo molta esperienza con i pazienti che stanno soffrendo questo tipo di trauma. Probabilmente non esiste un centro in Europa che tratti questi casi come noi”, ha affermato. Ciò nonostante le decisioni della famiglia sembrano essere orientate a rimanere in Svizzera. Se le notizie diffuse dal Daily Mail dovessero rivelarsi esatte, la scelta parrebbe più giusta che mai. In pochi credono nel recupero di Schumacher, data la gravità del trauma subito. Eppure a quanto pare, a 5 anni dall’incidente, il pilota potrebbe essere sulla via del recupero. L’augurio è che questo sia vero e che il miglioramento prosegua ancora.

