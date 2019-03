Lando Buzzanca e la rivelazione inquietante: ecco cosa ha dichiarato

Lando Buzzanca si racconta a Libero in un’intervista sincera e toccante. Parla del lavoro come attore, della sua famiglia, del suo rapporto con l’amore, la vita e la politica.

L’Huffington Post ed Il Giornale riportano alcune dichiarazioni dell’intervista.. Sul matrimonio con Lucia ha dichiarato: “Sono stato un pessimo marito. Ero un traditore e andavo con chi potevo vivere un momento di gioia passeggera. Però tornavo a casa, perché amavo mia moglie. Siamo stati sposati ben 53 anni. A me piacerebbe arrivare fino a 90 anni anche se dopo la morte di Lucia ho pensato di suicidarmi“.

Poi ha accennato alcune indiscrezioni sulla carriera lavorativa: “Ho appena rifiutato quattro film: tre perché pagavano poco e il quarto perché non mi piace il personaggio che mi avevano offerto. Oggi purtroppo è cosi e oltretutto le settimane a disposizione sono troppo poche“.

“Con quello che sta succedendo adesso, c’è Salvini che mi piace” ha dichiarato l’attore siciliano, che compirà ad agosto 84 anni, e che in quest’intervista si è messo completamente “a nudo”.

Lando Buzzanca sposerà Francesca Della Valle?

Rilanciato qualche tempo fa da Ballando con le Stelle, Lando Buzzanca rimane ad 83 anni uno dei volti simbolo e più amati della Commedia all’Italiana di una volta. Attore leggendario tra gli anni ’60 e ’80, si è riproposto nei decenni successivi come habituè televisivo, con predilezione per i programmi Rai. Intervistato da Diva e Donna, l’attore ha rivelato come nonostante l’età continui a sentirsi solo “un bambino”. Un bambino che, stando a quanto raccontato alla rivista, si appresta a sposarsi con la propria compagna, Francesca della Valle. La particolarità è che la donna, giornalista affermata, ha quarant’anni meno dell’ultra-ottantenne Lando Buzzanca.

Francesca della Valle, 43 anni, sarà moglie di Lando Buzzanca, 83: “Matrimonio in primavera”

“Quello che c’è tra noi è unico“, ha spiegato Lando Buzzanca alla rivista femminile in merito alla particolarità della coppia. “Il peso della differenza di età non lo percepiamo“, ha proseguito. “Siamo come due bambini, siamo complici su tutti i fronti“. Gli ha fatto eco la stessa Della Valle, che ha spiegato di aver presentato Lando Buzzanca ai genitori, con insperato successo: “La sua energia ha conquistato mio padre e anche mia madre. Ancora non dormiamo insieme però, per quello solo dopo il matrimonio“.