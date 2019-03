Vi ricordate Alessia Merz? Showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana: ma è da un po’ che non è sotto i riflettori.

L’ex ragazza di Non è la Rai e ex Velina di Striscia la notizia nell’edizione 1995-1996, ha preferito allontanarsi dal mondo dello spettacolo e dedicarsi alla sua famiglia. Con suo marito, l’ex calciatore oggi allenatore Fabio Bazzani, si sono sposati nel 2005 in Umbria. Al matrimonio non c’era nessun vip poichè entrambi non amano i riflettori. Scelta davvero originale!

Alessia Merz e la sua nuova vita: “Sono felice di quello che ho”

Tempo fa Alessia, in un’intervista riportata dal settimanale “Nuovo” ha raccontato: “Faccio la mamma e la moglie. Adesso Niccolò e Martina sono cresciuti, ma quando hai due bimbi piccoli da accudire, se te ne vuoi occupare, ti rimane ben poco tempo. Diciamo che me la cavo come posso: magari ogni tanto partecipo a qualche evento, senza lasciarli troppo da soli. La mia è una scelta. Sono felice di quello che ho e non mi manca niente“.

Chi è il marito di Alessia Merz?

Il calciatore Fabio Bazzani, ex attaccante di Lazio e Sampdoria, oggi è vice allenatore dell’Ascoli e ha scelto di condurre una vita molto riservata, tanto che non ha nessun social network. Da lui ha avuto due figli e come ha dichiarato tempo fa al settimanale Nuovo, attualmente la Merz fa “la mamma a tempo pieno”.

Alessia Merz è stata ospite nella puntata di 90 Special, il programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino che ripercorre attraverso ospiti, feticci e ricordi i mitici anni ’90, andata in onda mercoledì 24 gennaio 2018. La Merz, classe 1974, non lavora più in tv dal 2007, dopo aver ricoperto il ruolo di inviata a Sanremo e a La Vita In Diretta e dopo aver partecipato a un’edizione de L’Isola dei Famosi. Alessia è stata uno dei volti più amati del piccolo schermo, grazie al suo sorriso e alla sua solarità. Ne è passato di tempo da quando ballava sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci, ma il suo sorriso e la sua bellezza sono sempre quelli di una volta!