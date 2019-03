Giovanni terzi su Simona Ventura: lei è “la mia cura”

Innamorati dopo la fine della relazione con Gerò

Da qualche mese, Simona Ventura fa coppia fissa con Giovanni Terzi, figlio del compianto giornalista Antonio Giovanni Battista. Anche lui, come suo padre, è uno stimato giornalista, ma anche scrittore, conduttore, architetto. Volto noto in televisione, in Rai ed anche una piccola esperienza politica per lui, come assessore alle attività produttive di Milano. I due si conoscono da diversi anni, ma la passione è scoppiata solo negli ultimi mesi e dopo la fine della relazione storica di Simona Ventura, con Gerò Carraro. Terzi ha dichiarato