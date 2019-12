Gemelline Schepp vive: si segue la pista dei nomadi. Portate lontano dalla mamma

Potrebbero essere vive ma lontano da casa le gemelline Alessia e Livia Schepp vennero rapite dal proprio padre che si suicidò sotto un treno nel 2011. Sono state diverse negli anni le segnalazioni su Alessia e Livia, le due gemelline Schepp di cui non si hanno notizie dal gennaio del 2011. Dalla Sicilia, indicata da un frate di origine svizzera grazie ad un’informazione ricevuta in confessionale, fino al Canada, dove le bambine sarebbero state date in adozione, addirittura si pensa a dei nomadi.

E’ inquietante il contenuto delle due lettere arrivate in Svizzera e spedite da Matthias Schepp alla moglie, una da Tolone, l’altra da Cerignola. “Le ho uccise” scrive l’uomo. E poi: “Le bambine riposano in pace, non hanno sofferto. Non le rivedrai più“. Una lettera che getta nello sconforto non solo la madre delle due gemelline di sei anni sparite con il padre ma anche gli inquirenti che cercano ancora senza sosta di venire a capo del complicato puzzle di spostamenti dell’uomo.

A rapire le bambine, nel 2011, è stato proprio lui che tre giorni dopo si è suicidato buttandosi sotto un treno in corsa a Cerignola, in provincia di Foggia. Dopo otto anni non si hanno ancora notizie delle gemelline e la madre, Irina Lucidi, spera ancora di ritrovarle in vita. Il padre delle gemelline “era mentalmente malato, aveva un grave disturbo”, dice la famiglia. La sorella lo racconta come “incredibilmente paterno, premuroso, gentile e dolce”, difficile immaginare un disagio tale da renderlo capace di tanto.

La ricostruzione

Le piccole furono prelevate dal padre per l’ultimo weekend di gennaio, ecco le tappe del viaggio che si concluse con la scomparsa delle piccole e e la morte di Schepp. Matthias Schepp, 44 anni, prende le piccole per il fine settimana dal 29 e 30 gennaio dalla casa in cui vivono con mamma Irina a Saint Sulpice, comune svizzero del Canton Vaud. La sera di domenica 30 invia un messaggio alla ex moglie per comunicarle che l’indomani avrebbe portato lui Alessia e Livia a scuola.

Non lo fa e parte parte in auto con loro in direzione Marsiglia, da dove invia una cartolina alla moglie in cui le dice che non riesce a vivere senza di lei. Poi preleva 7.500 euro e la sera si imbarca sul traghetto ‘Scandola’ diretto in Corsica, a Propriano.