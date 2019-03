Sentono rumori dal garage: la scoperta è inquietante

Incredibile quello che è successo nel garage di una casa nei pressi di un paesino in Friuli Venezia Giulia. Un ragazzo durante una festa a casa, si è trovato come in un film dell’orrore. La villa che ospitava la festa disponeva infatti di un garage esterno. Durante tutta la serata però si sentivano rumori assordanti provenire proprio dal garage vicino il giardino.

Sentono rumori in cantina: la scoperta è sconvolgente

Incredibile quello che è successo in un paesino della Valle D’Aosta. Un ragazzo, mentre si trovava da solo in casa, si è imbattuto come in un film horror. La sua casa, a due piani, ha una cantina molto piccola, dove la famiglia del ragazzo tiene cianfrusaglie. Quella notte il ragazzo ha sentito strani rumori provenire dalla cantina. La curiosità l’ha portato ad aprire la porta e quello che si è trovato davanti è stato assurdo e sconvolgente: una cesta di gattini molto piccoli e malnutriti che miagolavano fortissimo per via della fame.

Sentono rumori in un pozzo: la scoperta sconvolge tutti Incredibile quello che è successo in un pozzo nei pressi di un paesino in Friuli Venezia Giulia. Un ragazzo durante una festa a casa, si è trovato come in un film dell'orrore. La villa che ospitava la festa disponeva infatti di un pozzo esterno. Durante tutta la serata però si sentivano rumori assordanti provenire proprio dal pozzo in giardino. Nessuno dei ragazzi presenti alla festa ha avuto il coraggio di andare a controllare cosa stesse succedendo. I ragazzi hanno temuto il peggio. Con l'avvicinarsi della mezzanotte, inoltre, i rumori si sono fatti più intensi ed assordanti. Il fracasso è stato tale da attirare l'attenzione di tutti festeggianti, cosicché i due colombiani hanno deciso di recarsi nel luogo "infestato". Fortunatamente, niente di grave: uno dei ragazzi della compagnia stava lanciando petardi lungo il canale del pozzo, che al loro esplodere creavano un rumore assordante. Uno scherzo di cattivo gusto che però si è risolto nel migliore dei modi. Non si può certo negare che uno degli incubi più ricorrenti di ognuno di noi sia quello di scoprire che dentro le mura delle nostre case si nasconde un animale inquietante. L'incubo è diventato realtà per una famiglia che in Friuli Venezia Giulia dopo aver sentito strani rumori provenire dalla cantina ha iniziato ad indagare. Smontando i mobili vecchi la famiglia si è accorta che all'interno di uno di essi si muoveva la cosa di un serpente. I vigili del fuoco sono dovuti prontamente intervenire per tirare fuori il rettile, fortunatamente innocuo.

