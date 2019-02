Notte degli Oscar 2019: ecco tutti i vincitori in diretta

E’ tutto pronto per la 91 esima edizione degli Oscar. Questa notte il via alla cerimonia di premiazione dei vincitori delle 24 categorie in gara. Chi riuscirà a portarsi a casa le statuette più famose al mondo? Lo scopriremo insieme nel corso della nottata.

La cerimonia si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles e per la prima volta dopo ben trent’anni, non ci sarà un presentatore. Dopo la rinuncia di Kevin Hart per alcuni mesi si è pensato ad un sostituto senza però avere buoni risultati. E allora, che notte degli Oscar autogestita sia!

Gli appassionati di cinema potranno seguire l’evento cinematografico più importante dell’anno sul Canale Sky Cinema Oscar (canale 304) mentre in chiaro sul canale TV8(tasto 8 del telecomando). La diretta avrà inizio a partire dalle ore 22.50 con il red carpet mentre la cerimonia vera e propria inizierà intorno alle 2.00 di notte, ora italiana.

Preoccupati di non riuscire a rimanere svegli e godervi tutta la premiazione? Non preoccupatevi! Lunedì 25 febbraio potrete rivederla integralmente a partire dalle 10.50.

Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di questi Oscar, specialmente per alcune decisioni prese dall’Academy Awards.Dalla decisione di non scegliere un nuovo presentatore, alla scelta di consegnare alcuni premi importanti durante le pubblicità, per fortuna revocata.

E dopo tante polemiche è arrivato il momento di concentrarsi sui veri protagonisti della notte degli Oscar. Chi saranno i vincitori? I favoriti sono “Roma” di Alfonso Cuaron e “La favorita” di Yorgos Lanthimos con dieci candidature a testa.

