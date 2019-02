“Ylenia, io so perché sei andata via da noi“. Romina Power, mamma di Ylenia Carrisi, una delle figlie avute dal cantante Al Bano, torna a parlare del dramma che l’ha coinvolta. Un dramma lungo 25 anni.

“Lei è in qualche parte del mondo, a vivere la vita che avrebbe sempre voluto.” L’ultimo incontro tra Ylenia Carrisi e la sua famiglia avvenne nel 1992 nella tenuta di Ciellino San Marco. “Ylenia mi disse che avrebbe voluto andarsene negli Stati Uniti per studiare lì.” Ylenia avrebbe però trovato qualche resistenza da parte del padre che non avrebbe voluto vederla partire.

Taryn Power, sorella di Ylenia racconta: “A volte pensavamo che fosse troppo duro con lei, a volte ciò che facciamo è il risultato di ciò che abbiamo vissuto”. Albano Carrisi ha sempre affrontato la scomparsa della figlia Ylenia con più razionalità: “Romina e mia madre sosteneva che lei sarebbe tornata…Romina lo crede ancora. Magari fosse così“.

Tutta la storia

La giovane figlia di Al Bano e Romina Power: da quel tragico 31 dicembre 1993 di lei non si è più avuto notizia ma non per questo la ragazza è stata dimenticata. Mamma Romina continua a lanciare appelli sul web e attraverso le sue interviste affinché le ricerche della figlia non vengano interrotte: l’artista americana non si è arresa al fatto che sua figlia sia scomparsa nel nulla e continua così a diffondere le sue foto per far proseguire le indagini.

Fino ad ora si sa solo che la ragazza ha avuto una tranquilla telefonata con la madre dopo di che più nulla. Tra le tante ipotesi fatte sul caso quella più accreditata e portata avanti anche dalla famiglia è che Alexander Masakela, un trombettista conosciuto da Ylenia alcuni mesi prima, sia il responsabile della sua misteriosa scomparsa.

La famiglia Carrisi ha portato avanti per tanto tempo quest’idea ma purtroppo l’unica prova contro il musicista è stata il ritrovamento di alcuni oggetti personali della giovane nel suo zaino. Tuttavia di Ylenia non c’è nessuna traccia: la ragazza ritrovata nel fiume pochi giorni dopo non sembra essere lei e, nonostante gli avvistamenti misteriosi, Ylenia sembra essere scomparsa nel nulla.