Ballando con le Stelle chiude: Milly Carlucci non vuole più…

La bellissima Milly Carlucci è una delle conduttrici più amate. In tanti aspettano il suo ritorno alla trasmissione che l’ha resa imbattibile in prima serata, almeno fino all’arrivo di C’è posta per te. Maria De Filippi è un vero e proprio osso duro da battere, un competitor sanguinoso.

Milly Carlucci vuole posticipare l’inizio di Ballando con stelle?

Il programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, è uno dei più attesi dell’anno. In molti sono quelli che attendono di vedere le coppie di danzatori vip alle prese con le difficoltà dell’arte divina della danza. Insomma, non è da tutti destreggiarsi con professionisti con bellissimi passi.