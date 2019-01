Chiara Ferragni bollente, lo scatto in topless. Poi anticipa gli haters: “Ma sei una madre” [FOTO]

Altro post, altra provocazione. Funziona anche così il profilo Instagram ufficiale di Chiara Ferragni, una tra le influencer più conosciute e seguite al mondo. Spesso con i suoi follower condivide scelte fashion e momenti di vita quotidiana, ma qualche volta sfrutta il potente mezzo per provocare o rispondere ad attacchi più o meno gratuiti.

La foto in questione la ritrae vestita solo di un paio di ampi pantaloni beige, senza maglietta nè reggiseno, solo con un braccio a censurare lo scatto per il ripetto della policy del social. La didascalia recita: “But you’re a mother”, “ma tu sei una madre” per anticipare la polemica addirittura scatenandola.

Probabilmente anche la fashion blogger più distaccata al mondo si è stancata dei soliti insulti, minacce ed offese. Per questo motivo, ha deciso di anticipare sfoggiando un topless provocatorio che aveva lo scopo di anticipare gli haters. E forse anche di rispondere a Roberto D’Agostino di Dagospia che l’aveva definita “una nullità senza valori” E se già solo lo scatto con il seno scoperto fa sbizzarrire il popolo della rete, lei ci aggiunge una didascalia che ha l’aria di prendere in giro i bacchettoni. Che infatti nonb tardano a farsi sentire tra un “A Fedez non piace questo elemento” e un “Però esageri… il senso? Leo sarà solo imbarazzato”. Ma fra questi c’è anche chi insieme a Chiara si diverte a leggere le follie che vengono scritte. “Chiara, mi sono fatta i pop corn per leggere tutti gli insulti. Sei una madre”, scherza un utente. E un altro aggiunge: “Sei una madre, non l’hai ancora capito? (con tanto di smile sorridente)”.

Comments

commenti