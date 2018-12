“Morto sul colpo il Ministro dell’Interno Matteo Salvini”: la news fa tremare il web [FOTO]

Lutto nel mondo della politica? No, fake news. In poche ore la notizia della morte del Ministro dell’Interno e Vicepremier Matteo Salvini ha fatto il giro del web, raggiungendo anche il diretto interessato. Per fortuna, Salvini ci ride su.

Il sito web LaStampaTV ha diffuso nelle ultime ore una notizia che, se fosse vera, racconterebbe una tragedia di rare dimensioni. “Ultim’ora. Morto sul colpo il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nuovo lutto nel mondo della politica”, recita il titolo della fake news che sta circolando in queste ore in rete.A corredo della notizia anche una foto del presunto incidente frontale.

Fortunatamente Matteo Salvini è vivo e vegeto, gode di ottima salute e ha mostrato di non essersela presa per questa bufala sul suo conto. “Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso”, la replica che il Ministro affida a Facebook D’altra parte il sito di LaStampaTV è noto proprio per essere un produttore seriale di bufale. A tal proposito ricordiamo le tristi sorti di Nadia Toffa, Gerry Scotti e tanti altri personaggi pubblici. La strategia usata dagli autori de LaStampaTV consiste nello sfruttare la somiglianza del nome che condivide con l’autorevole testata nazionale La Stampa, emulando anche la stessa grafica. A quel punto il gioco è fatto: i lettori più distratti in genere non fanno troppo caso alle differenze con la fonte ufficiale e si fidano dei contenuti inventati. Tornando al Vicepremier, ricordiamo che stasera Salvini si collegherà per una diretta in streaming su Facebook. In occasione della fine del 2018 ha espresso il desiderio di inviare un messaggio a tutti gli italiani che seguirà il consueto intervento a reti unificate del capo dello Stato, Sergio Mattarella, previsto alle 20:30.

