Giorgio Manetti, ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si è fidanzato. Dopo aver lasciato il programma, Manetti ha trovato l’amore accanto ad una misteriosa donna. A svelare la notizia l’ex Dama e sua grande amica, Anna Tedesco. Intervistata da Il Giornale di Puglia, Anna ha dato notizia della ritrovata felicità del gabbiano. “Il mio rapporto con Giorgio non è cambiato in questi tre anni, siamo stati sempre trasparenti sia dentro che fuori dal programma, oggi è ancora meglio, mi fa più partecipe del suo nuovo lavoro e della sua vita privata e ne sono onorata”.

Ed ecco la rivelazione che tutti aspettavano: “Lo vedo più sereno e determinato, ha una compagna (che conosco) e forse con questo suo nuovo status ha trovato finalmente la sua strada ed io sono più che felice per lui”. Manetti allora ha dimenticato per sempre Gemma e avrebbe ritrovato la serenità con una nuova fiamma. Purtroppo non si sa niente sulla storia d’amore, non si conosce il nome della donna e neanche i dettagli della loro relazione.”

Giorgio Manetti a L’Isola dei Famosi 2019: “Qualcuno ci sta lavorando!”

Giorgio Manetti, ex protagonista indiscusso del trono over di Uomini e Donne,sembrerebbe pronto a sbarcare a L’Isola dei Famosi. Lo scoop è stato lanciato dallo stesso ex compagno di Gemma Galgani. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv,Manetti ha confidato: “La mia partecipazione all’Isola? Qualcuno ci sta lavorando”. Il cavaliere inoltre aveva già rivelato del suo ritorno sul piccolo schermo: “Dal prossimo anno sarò di nuovo in televisione. Purtroppo non posso anticipare niente a questo riguardo. Vi basti sapere che non sarò da solo davanti alle telecamere e che le mie fanavranno la possibilità di rivedermi“.

Giorgio Manetti torna in tv

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, conosciuto per la tormentata storia con Gemma Galgani, tornerà presto in tv. Il prossimo anno, Giorgio Manetti farà parte di un nuovo programma e Maria De Filippi sa già tutto. “Dal prossimo anno sarò di nuovo in televisione. Purtroppo non posso anticipare niente a questo riguardo. Vi basti sapere che non sarò da solo davanti alle telecamere e che le mie fan avranno la possibilità di rivedermi”, queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex Cavaliere al settimanale Nuovo Tv.

Ma in quale programma? Alcuni pensano che si tratti di un nuovo format, altri invece che Giorgio Manetti possa sbarcare in Honduras, e fare così parte del cast de L’Isola dei Famosi 2019. Ma da quale parte sarà la verità?

Perché Giorgio e Gemma si sono lasciati?

“Lei si aspettava il “ti amo”, ma dirlo se non lo senti… – ha rivelato l’ex cavaliere – C’era un bellissimo rapporto, ma l’innamoramento va ben oltre l’attrazione che c’era. Non so perché, forse la sua eleganza, il suo modo di fare, certe cose non si possono spiegare”. In merito invece al suo soprannome, Gabbiano, il fiorentino spiega: “E’ stato frainteso, appena ho regalato questo libro a Gemma io volevo dare un concetto di vita. Io quando sono in coppia sono fedele. Il concetto del Gabbiano è una filosofia. Io ho spiegato molto bene che mentre ero nel programma mi ritenevo libero di conoscere altre donne“. Quando però la dama torinese ha improvvisamente voluto interrompere la loro relazione: “Io ci sono rimasto malissimo. Ero pronto per annunciare di lasciare il programma con lei. Io ci credevo in questa storia. E’ impossibile vivere una storia tranquillamente senza l’assillo: “Domani che si farà? Cosa succederà?”. L’importante è stare insieme, formare un nucleo. Io dicevo: “Non ti amo ma credo in te. Credo in quello che andiamo a fare“. E invece non è andata così e quello che ci è rimasto male è George“.