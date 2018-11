Alessia Marcuzzi sensuale come non l’avete mai vista [FOTO]

Alessia Marcuzzi, conduttrice tv ora impegnata con il programma di Italia 1 Le Iene, ha scandalizzato il mondo dei social con uno scatto davvero sensuale. La foto pubblicata è di diversi anni fa. Nello scatto, la Marcuzzi si mostra in tutta la sua bellezza, giovanissima in costume “ascellare”, come lei stessa lo ha definito, lascia a bocca aperta i suoi fan. “Oggi e’ giornata di scatoloni con vecchie foto…Mia e’ sempre curiosa di vedere mamma da piccola, Tommy piccolo, lei piccola😂 E adesso abbiamo appena trovato questa: io a 16 anni ( e fra pochi giorni ne compio 46🙈). Ma il costume ascellare??? E’ appena tornato di moda, no?😂😂😂 “, così spiega nella didascalia di accompagnamento all’immagine.

I commenti positivi se ne leggono a decine. Tutti i suoi fan hanno accolto con molto felicità la foto e anche con tante tenerezza, ricordando i ben momenti passati quando era solo una sedicenne.

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino contro Fabrizio Corona a Le Iene Durante la puntata de Le Iene di martedì 30 ottobre, al centro delle discussioni è apparso magicamente il nome di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo è stato tirato in ballo dalla padrona di casa Alessia Marcuzzi e dal conduttore Nicola Savino che si sono apertamente schierati dalla parte di Ilary Blasi. Passerà di certo alla storia il litigio furibondo di cui si è reso protagonista Corona insieme alla presentatrice di Grande Fratello Vip, proprio durante la puntata speciale in diretta di giovedì 25 ottobre. Durante la discussione del caso “Corona”, la Marcuzzi e Savino sono intervenuti a sostegno della loro amica e collega Ilary Blasi. Tutti si aspettavano un commento a caldo soprattutto di Alessia, molto amica di Ilary. e così hanno commentato: “Io ero assopito e mi ha svegliato questo che urlava, chi era?”, “Era Corona!”, la risposta della Gialappa’s che, ricordiamo, affianca la Blasi durante le dirette del reality con video divertenti dei protagonisti. “È entrato per far pace con una delle due Donatella”, “pensa se era entrato a far guerra…”, hanno continuato. “Noi conosciamo Ilary e sappiamo da che parte stare”,chiosa Savino. I commenti de Le Iene “Bisogna capirlo, Corona è nervoso, sta collezionando tutti i tipi di reati, gli manca solo l’abigeato, il furto di bestiame”, scherza Savino riferendosi alle passate condanne di Corona per una lunga serie di reati. E dopo il “caciottaro” detto da Ilarye che sta divenendo un vero e proprio cult, i due conduttori scherzano con una caciotta con la foto di Corona incollata. Photo credits Instagram

Comments

commenti