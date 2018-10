A distanza di diversi anni si è tornati a parlare di Moana Pozzi e della sua morte. Recentemente le clamorose dichiarazioni di Debora Attanasio, la ex segretaria del regista hard Riccardo Schicchi, hanno riaperto il caso mai chiuso. Un caso che riguarda la scomparsa della popolare pornostar italiana. Quest’ultima sarebbe passata a miglior vita 24 anni fa. Secondo quanto riportato dalla cronaca, la donna sarebbe deceduta a causa di un cancro al fegato. Ma la ex segretaria Attanasio ha dichiarato di essere a conoscenza di un’altra versione dei fatti. Infatti, secondo quest’ultima Moana Pozzi sarebbe scappata all’estero, precisamente in Polinesia, per stare lontano dai giornalisti e il clamore dei media.

Da quel 15 settembre del 1994 ne è passata di acqua sotto i ponti ma, nonostante certificati e testimonianze, la morte di Moana Pozzi continua ad essere elemento di discussione tra misteri e nuove ipotesi. La diva trascorse gli ultimi mesi della sua vita all’Hotel Dieu di Lione prima del decesso a soli 33 anni per un carcinoma epatocellulare e la successiva cremazione. In tanti però sono convinti che siano altre le cause della scomparsa della star della trasgressione. Non sono pochi coloro che sostengono che l’attrice sia ancora viva. Nel corso degli anni sono state aperte inchieste, presentati documenti inediti e retroscena. A Chi l’ha visto (2005) fu mostrato per la prima volta il certificato di morte dell’artista di origini genovesi. Sull’argomento è tornata in questi giorni Debora Attanasio in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. L’ex segretaria di Riccardo Schicchi ha affermato che l’ultima volta che vide Moana era evidente che fosse malata.

La precisazione di Debora Attanasio

Si parlava di un’intervista in cui la scrittrice avrebbe spiegato di essere tornata a sperare dopo una telefonata dell’amica Eva Henger. La Attanasio avrebbe fatto riferimento a delle affermazioni che avrebbe fatto Schicchi pochi giorni prima di morire. Il regista avrebbe riferito che la Pozzi era viva e si trovava in Polinesia sottolineando che era felice perché nessuno la riconosceva. Nel corso della presunta intervista la giornalista avrebbe rivolto un appello a Eva Henger affinché si esprima sull’argomento. “In nome della verità e per tutte quelle persone che come me hanno amato Moana”. Debora Attanasio ha precisato invece che l’intervista risaliva a qualche anno fa ed ha sottolineato di essere convinta che Moana sia morta. L’ex segretaria di Schicchi ha rimarcato di non aver mai fatto appelli alla Henger e chiarito di non essere tornata di recente sulla questione relativa al decesso dell’attrice a luci rosse avvenuto nel 1994.

La replica del legale di Eva Henger

L’avvocato ha spiegato che l’ungherese ha già raccontato quello che era di sua conoscenza qualche anno fa nel corso del programma Mediaset ‘Mistero’. ‘La mia assistita non comprende i motivi per i quali questa storia sia tirata nuovamente fuori’. Il legale ha puntualizzato che la Henger si dissocia totalmente da quanto affermato dall’ex segretaria di Riccardo Schicchi. ‘Ritiene che Moana Pozzi debba riposare in pace ovunque si trovi’.

Le parole di Ilona Staller

Ilona Staller, in arte Cicciolina, amica e collega della Pornostar, è del tutto contrariata con la versione data da Debora Attanasio. L’ex parlamentare, infatti, ha dichiarato: ” Moana è morta ed è morta quel giorno. Chi dice altro dice fantasie solo per farsi pubblicità”. Delle affermazioni completamente differenti a quelle dell’Attanasio, che riaccendevano una speranza nei fan e amici stretti di Moana Pozzi.