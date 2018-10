Maria De Filippi è stata soprannominata dai fan sul web, si gode gli ultimi momenti di vacanza e relax al mare. La conduttrice ha scelto le spiagge esclusive della Toscana, precisamente ad Ansedonia, per trascorrere le sue meritate ferie; come testimoniano gli scatti del settimanale Chi, sembra che la moglie di Maurizio Costanzo abbia una nuova passione sportiva. Dopo il tennis e il crossfit, recentemente scoperto grazie a Belen Rodriguez, come ha ammesso la stessa Maria, la conduttrice il wakeboard, un mix tra lo sci nautico e il surf, uno sport che sembra appassionare anche molte star internazionali.

Maria De Filippi in vacanza: fisico top a 56 anni grazie ad uno sport estremo

Maria De Filippi, prima di iniziare la nuova stagione televisiva, che si prospetta molto intensa, si sta godendo qualche giorno di vacanza nella sua amata villa ad Ansedonia(GR). Nella perla del Tirreno, ai piedi del Monte Argentario, la conduttrice appare rilassata e in gran forma, come si evince da alcuni scatti pubblicati su vari magazine. Mentre pensa alle sua trasmissioni, progettando qualche cambiamento e nuove idee, Maria De Filippi a 56 anni è in grado di sfoggiare una forma fisica da far impallidire molte ventenni. Il suo segreto? A rivelarlo sono proprio le vacanze estive 2018: pare che la “Queen” di Canale 5, così l’hanno ribattezzata i suoi fan, oltre a seguire una dieta salutare, pratica molto sport: corsa, nuoto, tennis, equitazione, ma anche la novità sup(stand up paddle); ovvero un tipo di surf che si pratica in piedi su tavola, utilizzando una speciale pagaia. Uno sport “estremo” che poche donne, soprattutto sopra i 50, farebbero. Maria De Filippi. invece, si mostra ancora una volta una temeraria, e così si prepara ad affrontare anche la concorrenza Rai con le nuove edizioni dei suoi storici programmi: Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi, C’è posta per te, ma anche Tu si que vales.