Romina Power: lo scatto sensuale del bikini, che manda in delirio i fan [FOTO]

Dal profilo Instagram della stimata artista Romina Power, è arrivato da poche ore, uno scatto molto sensuale, l’impronta di un bikini sul telo mare, manda in delirio i milioni di fan, seguaci dell’artista italo-americana. La cantante è estremamente stimata in tutto il mondo, gli ammiratori sono sparsi sia in Italia che oltreoceano. Romina, ama condividere i momenti cult della sua vita sui suoi profili social, così da rendere i milioni di fan partecipi di tutte le esperienze che l’artista vive. L’ultimo scatto è molto particolare, Romina come sempre non risulta mai volgare, ma l’impronta del sexy-bikini rimasto impresso sul telo mare, ha attirato l’ammirazione dei fan, che hanno ricoperto la foto di like. La star non è immortalata nella foto, ma le sue forme sono intuibili dall’alone bagnato che riproduce le parti del corpo, coperte dal costume. Romina oltre ad essere un’artista apprezzata per il suo talento è infatti estremamente ammirata per la sua bellezza intramontabile.

Romina si sta godendo le ultime ore di sole che questa calda estate del 2018 ci sta donando, concedendosi gli ultimi bagni al mare. Ma il luogo dal quale, probabilmente provengono gli ultimi scatti della Power, ha generato scalpore tra il web. L’artista sembrerebbe essere tornata a Cellino San Marco, accanto alla residenza dell’ex marito Albano Carrisi. Negli ultimi mesi, la coppia si era ricongiunta per una reunion artistica; molteplici sono stati i concerti sparsi per il palcoscenici italiani e diverse anche le tappe all’estero. In questa riconciliazione artistica, molti avevano visto anche un ritorno di fiamma tra la coppia, smentito però a gran voce da entrambi i cantati. Ma, la frequenza con la quale Romina in questi ultimi mesi è ritornata in terra pugliese, fa pensare ai fan più speranzosi che prima o poi tra Romina e Al Bano tornerà l’amore.

Photo Credits Instagram

