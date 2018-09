Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano: lui chiede già il confronto

La prima puntata di Temptation Island Vip è stata mandata in onda lo scorso lunedì su Canale Cinque. Una prima puntata che ha già sorpreso in numerosi telespettatori affezionati già alla versione classica del programma del viaggio nei sentimenti. Una Simona Ventura inedita e coppie del mondo dello spettacolo alle prese con i loro sentimenti. Tra le coppie di questa prima edizione sono presenti anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due sono reduci dal programma Uomini e Donne, è proprio lì che la coppia si è conosciuta e adesso ha deciso di mettere alla prova i sentimenti per capire di più sulla loro relazione. E di più ha sicuramente già capito Giordano. Come impazza sul web, il fidanzato di Nilufar chiederà, durante la prossima puntata, il falò di confronto immediato alla sua ragazza.

A far prendere questa decisione a Giordano sarebbe stato un commento che Nilufar ha fatto durante una conversazione con Nicolò Ferrari, il tentatore per altro ex corteggiatore della Addati a Uomini e Donne. “Un vaso quando è rotto non torna più come prima. Nessuna donna sarebbe felice di una relazione così” la frase che non sarebbe andata giù al fidanzato di Nilufar. Giordano, infatti, appena ascolta le parole della sua ragazza reagisce male e, alla fine, decide di chiedere il confronto diretto e anticipato a Nilufar. “Voglio subito il falò di confronto, la voglio qua perché non ha senso” le parole di Mazzocchi. Il ragazzo ha comunque confessato, durante il reality delle tentazioni, di non essere del tutto innamorato di Nilufar. “Sei innamorato?” è stato chiesto a Giordano dalle tentatrici di Temptation Island Vip. La risposta non è tardata ad arrivare e ha scatenato il popolo del web. “Ni” ha detto Giordano Mazzocchi facendo capire di non essere innamorato a pieno della sua fidanzata Nilufar Addati.

