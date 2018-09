Matrimonio Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez si sono detti “Sì”. Ecco tutti i dettagli della cerimonia

E’ finalmente giunto il momento tanto atteso, l’evento acclamato e sponsorizzato da mesi è arrivato. Chiara Ferragni e Fedez si sono detti sì. L’unione è stata celebrata in Sicilia, a Noto.

Oggi 1 settembre 2018, è arrivato il momento tanto atteso, il “The Ferragnez Wedding” il matrimonio tra la fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez. La cerimonia è stata celebrata nella Dimora delle Balze, una tenuta del 1800, a Noto in Sicilia. La Ferragni in uno splendido Dior e Fedez in Versace, così come il piccolo Leone. Gli abiti delle damigelle, anche questi disegnati apposta per l’evento, sono di Alberta Ferretti; tra le damigelle anche le sorelle minori di Chiara: Francesca e Valentina, che sono state anche le testimoni della sposa.

Come avevano già fatto sapere gli sposi, il matrimonio sarebbe stato super social dove gli invitati, hanno potuto fare un vero e proprio live reporting delle nozze. Il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, ha celebrato la cerimonia. La Dimora delle Balze è stata trasformata in un luna park da fiaba, come si intuiva già, dalle partecipazioni po-up inviate agli invitati: ruota panoramica, e mille altre attrazioni divertiranno i 200 invitati dopo la cena. La cerimonia ha avuto inizio alle 18,30, ma per il “Sì” si è dovuto aspettare le 19.10, al quale è seguito un lunghissimo bacio, accompagnato da fuochi d’artificio. Il rito è stato civile e le promesse che gli sposi si sono scambiati, sono state molto romantiche. Chiara racconta il primo incontro e i caratteri diversi. Le lacrime arrivano subito, accompagnate dal lungo applauso degli invitati. “Ogni volta che ti sentivo ridere, provavo qualcosa di fortissimo”, dice Chiara. Il primo “Ti amo”, sul divano a Los Angeles. Poi è il momento di Fedez, anche lui molto commosso, che tra le lacrime confessa:”Ti prometto che, anche se in ritardo, ci sarò per sempre“. Photo Credits Instagram

