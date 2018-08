Chiara Ferragni svela l’abito da sposa [FOTO]

Mancano solamente due giorni alle nozze più attese dal popolo del web, quelle della coppia Fedez-Ferragni che convoleranno a nozze il 1 Settembre 2018 in Sicilia nella città di Noto, provincia di Siracusa. La influencer italiana sta pubblicando una serie di stories su Instagram in cui mostra ai fan alcune anticipazioni della cerimonia. Un video in particolare cattura l’attenzione dei followers; la Ferragni indossa un abito bianco semi-trasparente e dalla scollatura audace mentre rivela chi firmerà l’abito con cui attraverserà la navata. Chiara vestirà un abito per lei creato da Dior mentre Fedez indosserà un completo firmato Donatella Versace. La blogger sa sicuramente come creare la giusta suspense che si sta diffondendo per i social in attesa del grande giorno.

Photo Credits Instagram

Comments

commenti