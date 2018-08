Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni: L’incredibile regalo della famiglia di lui

Matrimonio #Ferragnez: svelata la somma regalata dai genitori e dalla nonna del cantante, che invece della solita “busta” ha fatto un bonifico su Gofundme.

Sabato 1 settembre 2018, a Noto, in Sicilia si terrà il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni e come è già noto ai più i due piccioncini non hanno stilato la lista di nozze, ma hanno realizzato un bel crowdfunding per raccogliere fra tutti gli invitati 50 mila euro da donare a dei fan che hanno bisogno di fondi per far partire la propria attività.

Il rapper dopo aver condiviso con i suoi follower le sue paure prematrimoniali in un post su instagram: “Negli ultimi mesi sono successe tante, troppe cose. Non sono mancati i momenti belli come quelli difficili, alcuni eventi mi hanno segnato e insegnato allo stesso tempo. Mi rimprovero tante cose e me ne prometto tante altre. Sono stato distante, mi sento di aver dedicato troppo tempo a chi forse non lo meritava per toglierlo alle persone che avevano realmente bisogno di me (e io di loro). Non ricapiterà. Sono in ansia ma felice”. Può oggi sentirsi risollevato grazie al regalo dei propri familiari, infatti il padre Franco e la madre Annamaria gli hanno donato mille euro, mentre la simpatica nonna Luciana quattrocento euro.

Soldi che danno una gran mano alla tanto criticata (dagli utenti del web) raccolta fondi che fino a una settimana fa non aveva raccolto più di tremila euro. Vedremo come continuerà questa corsa alla solidarietà sperando che l’obiettivo venga raggiunto se non addirittura superato. Il matrimonio dell’anno tra la fashion blogger e l’artista sarà celebrato con rito civile nella Dimora delle Balze.

photo credits instagram