Tempation Island Vip rimandato: ecco quando comincia

Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura, non andrà più in onda dall’11 Settembre. Il tutto è slittato a data da destinarsi. La motivazione riguarderebbe degli imprevisti che non hanno ancora fatto iniziare le riprese del programma. Come gli affezionati sanno le registrazioni nel villaggio in Sardegna dureranno tre settimane, 21 giorni precisi, in cui le coppie saranno separate. Una volta concluse le riprese e concluso il montaggio dovrebbe partire la messa in onda. Per ora la data di inizio si aggirerebbe per fine settembre o inizio ottobre. Per quanto riguarda il giorno della settimana sicuramente non avverrà il lunedì, come è stato per la versione classica. Questo è dovuto dalla già confermata programmazione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi.

