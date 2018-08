Romina Power fugge da Al Bano a causa di Loredana Lecciso? Ecco cosa è successo

Negli ultimi mesi, Romina Power e Albano Carrisi sono stati molto vicini e oltre agli impegni lavorativi, che li hanno visti impegnati in vari concerti in Italia e all’Estero, hanno passato insieme con i figli del tempo in Puglia, nell’amata Cellino San Marco. Recentemente, però, anche Loredana Lecciso si è riavvicinata al tenore, postando su Instagram anche una foto insieme a lui, che ha creato non poco scalpore e molte polemiche da parte dei fan della coppia di “Felicità”. In questi giorni Loredana ha raggiunto Cellino, insieme ai figli Jasmine e Bido, nati dalla relazione con Al Bano. Poco dopo Romina, che si trovava come lei nella tenuta, ha deciso di andarsene, volando in California. Nei suoi ultimi post social, ha condiviso numerosi scatti da Los Angeles, qualcuno anche insieme alla figlia Romina Junior, dove appare sorridente e serena. Il gossip vede la sua come una fuga per il fastidio di vedere Al Bano e la Lecciso di nuovo vicini. È così o sono solo pettegolezzi? Al momento Romina Power non si è espressa, ma recentemente ha lanciato una bella frecciatina a Loredana proprio durante un concerto insieme al suo ex marito: “Non sto via 20 anni, non ti preoccupare. E quando torno non voglio trovarti con una bionda”.

