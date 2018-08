Sentono strani rumori da un tubo: la scoperta è sconvolgente [VIDEO]

La notizia arriva dalla Puglia: alcuni inquilini di un condominio, sentivano da qualche tempo dei rumori provenienti dai tubi, che filtrano il passaggio dell’acqua. Allarmati dal rumore costante, temendo si trattasse di una perdita che da lì a breve, avrebbe potuto creare problemi all’intero palazzo, decidono di chiamare i vigili del fuoco. I soccorsi, insospettiti dal rumore strano, decidono di operare con mezzi non troppo invasivi. Un vigile del fuoco inizia a scavare e dalla fessura che inizia a creare, fa una scoperta incredibile: un gatto murato vivo. Ma la cosa sorprendete è stata che per fortuna il cucciolo è stato ritrovato ancora in vita e completamente illeso.