Sentono strani rumori dalla cucina: quello che trovano è agghiacciante [FOTO]

E’ innegabile che uno degli incubi più ricorrenti di ognuno di noi sia quello di scoprire che dentro le mura delle nostre case si nasconde un non troppo simpatico animaletto. L’incubo è diventato realtà per una famiglia che in Friuli Venezia Giulia dopo aver sentito strani rumori provenire dalla credenza della cucina ha iniziato ad indagare. Smontando i mobili della cucina, la famiglia si è accorta che all’interno di uno di essi si muoveva la cosa di un serpente. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per tirare fuori il rettile, fortunatamente innocuo.

Photo Credits Facebook

