Lucrezia Lante della Rovere: il topless in spiaggia che stupisce tutti i fan [FOTO]

In perfetta forma a 52 anni, la figlia della compianta Marina Ripa Di Meana, Lucrezia Lante della Rovere, si mostra in spiaggia con un topless esplosivo. L’attrice si gode una giornata di sole e relax con la famiglia a Capalbio, in Toscana, e pubblica su Instagram uno scatto la cui didascalia recita: “Before the eclissi” tra i capelli al vento e i capezzoli coperti solo dall’effetto di un pennarello blu sull’immagine. Lucrezia non teme certo la prova costume: nonostante le 52 candeline spente, l’attrice mostra un fisico al top e delle forme davvero invidiabili!

Photo Credits Instagram

Comments

commenti