Chi è Taryn, la sorella di Romina Power che piange per la fine della storia con Al Bano

Chi è Taryn Power? Taryn Power è la sorella minore di Romina Power, a cui la cantante è legatissima. Attrice e scrittrice è una delle persone più importanti della vita di Romina, e per questo Al Bano in passato le aveva proposto di vivere insieme in Puglia, a Cellino San Marco.

Romina Power ha una sorella minore a cui è legatissima è che ha definito come una delle persone più importanti della sua vita. Attrice e scrittrice, attualmente lavora come insegnante per una scuola pubblica, in una classe di ragazzi disabili. A differenza della sorella Romina, però, Taryn Power ha scelto di restare a vivere negli Stati Uniti, nel Wisconsin , dove dopo aver lasciato Los Angeles dal 1993 ha una fattoria tutta sua.

Taryn può essere definita una “sorella d’arte”; infatti proprio come Romina Power ha la passione per il mondo dello spettacolo e dell’arte, e in comune hanno anche la grande passione per l’Italia e soprattutto per la Puglia. Anche Taryn ha passato un periodo a Cellino San Marco, dove conserva tanti ricordi, e proprio lì a Cellino Albano Carrisi le aveva proposto in passato di restare per stare accanto all’amata sorella, offrendole una casa e un pezzo di terreno. Taryn all’epoca rifiutò, decidendo di tornare in America, ma la Puglia resta sicuramente uno dei suoi luoghi del cuore. In un’intervista al settimanale Chi di qualche anno fa, dichiarò: ” Quante galoppate mozzafiato mi sono fatta in groppa alla loro cavallina Nina tra gli ulivi – riferendosi ad Al Bano e Romina Power – Quanti bei ricordi. Persino oggi, quando li sento cantare in concerto, mi viene da piangere dalla malinconia. Erano bei tempi e di amore ce n’era a volontà”. Anche se non vivono vicine, “le sorelle power” sono legatissime e si amano a vicenda molto. La donna ha un ottimo rapporto anche con Al Bano, che ha più volte paragonato ad un padre e che, probabilmente, vorrebbe rivedere di nuovo accanto a sua sorella. Proprio Albano Carrisi insieme a Romina Power le stettero particolarmente vicini quando nel 2005 morì la madre, Linda Christian. Taryn Power ricorda sempre una delle sagge frasi di Albano, ovvero: “Cerca sempre di calpestare dove vedi che c’è erba, lì non sprofondi perché ci sono le radici”. Foto Credit Pinterest

