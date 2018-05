Anticipazioni Chi l’ha visto?: il disperato appello dei genitori di Giulia Di Sabatino, il giallo di Mario Bozzoli e molto altro

Chi l'ha visto? torna questa sera alle ore 21.15 su Rai 3 con una nuova puntata. Lo storico programma, che da sempre si occupa dei casi di sparizione e di cronaca nera, si soffermerà in particolare sulla morte di Giulia Di Sabatino, sul mistero che avvolge la scomparsa di Mario Bozzoli e molto altro ancora…

Chi l’ha visto? torna questa sera, 9 maggio 2018, alle ore 21.15 su Rai 3, in diretta dallo studio di via Teulada, in Roma. Lo storico programma, che da sempre si occupa dei casi di scomparsa e delle grandi inchieste di cronaca nera, concentrerà la propria attenzione sulla misteriosa scomparsa di Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno, in provincia di Brescia, visto per l’ultima volta in vita nella sua fonderia. Ospiti del programma i genitori di Giulia Di Sabatino, la ragazza morta in circostanze misteriose il primo settembre del 2015. I materiali analizzati sotto le scarpe della giovane e la testimonianza di un camionista screditano l’ipotesi del suicidio.

Dall’8 ottobre del 2015 non si sa più nulla di Mario Bozzoli. L’unica cosa certa è che verso le ore 19 l’uomo aveva appena finito il turno di lavoro. Come di consueto aveva appoggiato i guanti sopra il muletto, mentre si era messo la felpa sulle spalle per recarsi negli spogliatoi. Cosa sia successo dopo rimane ancora un mistero, in quanto le telecamere puntate verso gli spogliatoi, verso i forni e verso gli altri locali dell’azienda quel giorno non hanno funzionato. Per chi indaga l’uomo è stato ucciso e ad essere indagati, sono i due nipoti, Alex e Giacomo Bozzoli, e i due ex operai della ditta, Oscar Maggi e Aboagye Akwasi. La chiave del giallo si nasconde dietro l’anomala fattura di quasi 44 mila euro? È possibile che Mario Bozzoli prima di sparire nel nulla si sia recato recato dai nipoti e dal fratello per avere spiegazioni in merito alla ricevuta incriminata? Cosa è successo all’imprenditore l’8 ottobre del 2015? I genitori di Giulia Di Sabatino, che mai hanno creduto al fatto che la figlia possa essersi buttata giù dal cavalcavia, tornano a Chi l’ha visto? per lanciare un appello a chiunque abbia visto qualcosa quella notte del primo settembre del 2015. Insieme alla conduttrice Federica Sciarelli e al team della nota trasmissione verrà ripercorso l’intero caso e le ultime novità in merito. LEGGI ANCHE: “GIALLO MARCHENO, SPUNTA UNA FATTURA MISTERIOSA: MARIO BOZZOLI UCCISO PER 44 MILA EURO? [VIDEO] Photo Credits Facebook

