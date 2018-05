Anticipazioni Chi l’ha visto?: il giallo di Mario Bozzoli e la scomparsa di Luigi Celentano

2 maggio 2018, di Elisabetta Francinella

Chi l’ha visto? torna questa sera alle ore 21.15 su Rai 3 con una nuova puntata. Lo storico programma, che da sempre si occupa dei casi di sparizione e di cronaca nera, si soffermerà in particolare sul giallo di Marcheno, riguardante la scomparsa di Mario Bozzoli, e la misteriosa sparizione di Luigi Celentano.

Chi l’ha visto? torna questa sera, 2 maggio 2018, alle ore 21.15 su Rai 3, in diretta dallo studio di via Teulada, in Roma. Lo storico programma, che da sempre si occupa dei casi di scomparsa e delle grandi inchieste di cronaca nera, concentrerà la propria attenzione sul giallo di Marcheno, riguardante la misteriosa sparizione di Mario Bozzoli, il giovane imprenditore scomparso nel bresciano dentro la sua azienda. Nel corso della puntata verranno resi noti tutti gli aggiornamenti e le ultime novità riguardanti le indagini. La conduttrice Federica Sciarelli, a seguire, si soffermerà sulle novità riguardanti un’altra misteriosa sparizione: quella di Luigi Celentano, il 18enne detto “Gigino wi-fi” per il suo spiccato intento di navigare con il suo cellulare.

Il giovane imprenditore Mario Bozzoli non è finito dentro l’inceneritore, ma stando alle ricostruzioni dei fatti non è uscito vivo dalla sua fonderia la sera dell’8 ottobre del 2015. A quasi tre anni dalla sua scomparsa risultano indagati per omicidio e distruzione di cadavere i due nipoti, Alex e Giacomo Bozzoli, e i due ex operai della ditta, Oscar Maggi e Aboagye Akwasi. Ora sembra prendere piede l’ipotesi che il corpo di Mario Bozzoli sia stato portato fuori dall’azienda servendosi di un furgone. Nel sommario della puntata, a seguire, Chi l’ha visto? si soffermerà anche sul giallo della scomparsa di Luigi Celentano, il 18enne scomparso un anno fa da Meta di Sorrento in circostanze misteriose. Il ragazzo, stando alle ultime ipotesi, potrebbe essere finito in un giro di incontri di boxe clandestini. A porre il dubbio su tale pista è il padre del ragazzo che in passato ha dichiarato: “Gigino aveva un incontro di boxe con un coetaneo, forse gli avranno dato 500 o 1000 euro”. Photo Credits Facebook

