Il ricordo di Fabrizio Frizzi: in arrivo una strada in suo onore

13 aprile 2018, di Martina Immi

La recente morte del conduttore Fabrizio Frizzi ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo e non solo. A pochi giorni dalla scomparsa il Campidoglio approva una mozione e decide di intitolare una strada in suo onore.

Fabrizio Frizzi sarà ricordato per sempre dall’inteo mondo dello spettacolo e non solo: il compianto conduttore scomparso recentemente all’età di 60 anni ha lasciato un vero e proprio vuoto nei cuori di tutti quanti. “Era uno di noi” è la frase che più è stata ripetuta fuori dalla cappella degli Artisti in Piazza del Popolo durante la cerimonia del funerale. In migliaia si sono presentati per dare l’ultimo saluto al conduttore che ogni sera entrava in punta di piedi nelle case degli italiani.

Ecco allora che la recente proposta avanzata in Campidoglio pochi giorni fa dimostra che, nonostante la prematura scomparsa, Fabrizio Frizzi rimarrà una presenza costante nella città di Roma. E’ stata infatti approvata la mozione di intitolare una strada in suo onore nel quartiere Aventino: un modo per ricordare il compianto conduttore con un omaggio senza tempo. Il nome di Fabrizio Frizzi sarà inciso in una via del Giardino degli Aranci, nel cuore della Capitale, e farà compagnia a tutta una serie di grandi artisti che la città ha già omaggiato da tempo, da Nino Manfredi a Fiorenzo Fiorentini. La mozione è stata presentata da Fratelli d’Italia e dalla lista civica Con Giorgia [Meloni, ndr] e rappresenta una novità assoluta per la città che ha ottenuto di omaggiare un personaggio scomparso in pochissimo tempo senza aspettare i dieci anni canonici richiesti dalla vecchia legge. “Grazie alla sua risata inconfondibile Frizzi è entrato nelle case e nei cuori degli italiani. Con riservatezza e costanza ha svolto un’opera di solidarietà verso gli altri. Tutto questo lo rende una figura di alto profilo ed è giusto che Roma, la sua città, lo ricordi in uno dei suoi luoghi più belli, all’ombra del Giardino degli Aranci”, ha condiviso Giorgia Meloni su Facebook. Photo Credits Facebook

