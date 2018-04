Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi matrimonio in crisi? La dichiarazione shock

6 aprile 2018, di Gaia Cavalluzzo

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono senza dubbio una delle coppie più amate tra i personaggi pubblici più in vista nel mondo dello spettacolo; conduttrice raggiante lei, elegante imprenditore di moda lui, la loro favola d’amore ha sempre fatto emozionare tantissimo i loro fan. Nell’ultimo periodo però si rincorrevano voci di crisi e così il modo migliore per mettere a tacere i rumors è riuscita a trovarlo la stessa biondissima conduttrice che su Instagram ha tenuto a dedicare pubblicamente un post di auguri per il compleanno di suo marito: “Buon compleanno vita mia…ti amo” ha scritto la mamma di Aurora Ramazzotti. Basterà per mettere a tacere le malelingue?

Photo Credits Instagram

