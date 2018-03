Il mondo della televisione (e non solo) è rimasto sconvolto dalla morte prematura di Fabrizio Frizzi. Tanti quelli che hanno lasciato un pensiero per lui attraverso i profili social. Tra questi non c’è stata Michelle Hunziker che per questo motivo è stata duramente attaccata. Ecco la sua risposta alle critiche…

Fabrizio Frizzi è morto lunedì 26 marzo 2018 lasciando un grande dolore ai familiari, agli amici, ai colleghi e anche al suo pubblico. Tanti quelli che hanno lasciato un pensiero per lui attraverso i profili social. Michelle Hunziker invece ha preferito rimanere in silenzio, tuttavia proprio per questo motivo è stata duramente attaccata. Ecco come ha risposto agli haters attraverso il suo profilo Instagram.

“Molte, troppe persone stanno perdendo completamente il senso della vita reale sentendosi in assoluto potere – scrive nel suo lungo sfogo – nella loro ipocrisia, di decidere cosa sia giusto dire o fare in determinate situazioni o a seguito di determinati fatti del quotidiano. Un esempio lampante è il modo in cui queste persone sui social si aspettino di come gli altri debbano affrontare il proprio lutto. Danno per scontato che un personaggio pubblico debba per forza postare sempre qualcosa o rispettare un assurdo silenzio imposto quando qualcuno purtroppo viene a mancare”.

Secondo la conduttrice ognuno di noi dovrebbe affrontare il lutto come vuole, come può e a sua completa sensibilità e discrezione. Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di rendere pubblico il proprio dispiacere: “I social network, per me, sono e dovrebbero restare un posto dove tutti possono dare sfogo alla propria creatività e non il contenitore di falsa moralità e totale ipocrisia. Mi sono personalmente venute a mancare molte persone care nella vita e ogni volta cerco di affrontare il mio lutto con amore, l’unica via possibile per me. Spero pertanto che tutti coloro che mi hanno scritto come devo o non devo affrontare la scomparsa di un caro collega, che ho amato come tutti moltissimo, si facciano un esame di coscienza“.

LEGGI ANCHE: FABRIZIO FRIZZI AVEVA UN TUMORE CEREBRALE INOPERABILE?

Photo Credits Facebook