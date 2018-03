Morte Fabrizio Frizzi: Barbara D’Urso va in onda con Pomeriggio 5 e scoppia la polemica

27 marzo 2018, di Redazione

La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto tutto il mondo della televisione e non solo. Per questo motivo la programmazione della Rai ed anche di Mediaset è cambiata lunedì 26 marzo 2018 proprio nel giorno della sua scomparsa. Al contrario Barbara D’Urso ha deciso di andare in onda con Pomeriggio 5 scatenando una vera e propria polemica…

Tante le critiche per Barbara D’Urso che lunedì 26 marzo 2018 ha deciso di andare in onda con la sua Pomeriggio 5 su Canale 5 nonostante la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Il conduttore è morto all’ospedale Sant’Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale, e subito la Rai ha deciso di cambiare la sua programmazione, cancellando alcuni programmi e dedicando gli altri interamente al presentatore. Per quanto riguarda Mediaset Maria De Filippi ha scelto di non trasmettere Uomini e Donne e Amici, al contrario Barbarella ha fatto la sua diretta comunque dedicata a Frizzi.

Peccato però che sia scoppiata ugualmente una grande polemica sui social network: “Il non rispetto di Barbara d’Urso andando in onda… Vergogna… solo lei”, “Non ho visto la puntata ma la d’urso ha parlato di se stessa come sempre, mentre commemorava Frizzi?”, “Barbara D’Urso è li da 10 anni ed ancora non ha capito come si deve comportare davanti a vicende così tristi come lo è la morte di Fabrizio Frizzi…”, “Barbara D’urso che parla di Frizzi come avesse appena vinto il Telegatto. Trovo tutto ciò inadeguato“, “Tutti i conduttori decidono di fermare le proprie trasmissioni in segno di lutto verso Frizzi. Tutti tranne la D’Urso che pur di fare ascolti non si ferma nemmeno davanti la morte di un collega”, “Giusto non mandare in onda #uominiedonne per rispetto al grande Frizzi, la d`Urso che invece andrà in onda è vergognosa e irrispettosa”. Come risponderà a queste critiche? LEGGI ANCHE: FABRIZIO FRIZZI, L’ULTIMA APPARIZIONE IN TV A L’EREDITÀ [VIDEO] Photo Credits Facebook

