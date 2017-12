Travolse e uccise la 48enne Ilaria Dilillo, l’attore Domenico Diele, dopo sei mesi di arresti domiciliari e 12 giorni di carcere, festeggia il Natale da uomo libero. Il consigliere regionale dei Verdi della Campania interviene.

È tornato in libertà per decorrenza dei termini Domenico Diele, l’attore 32enne noto al grande pubblico per la partecipazione nella serie tv 1992, 1993 e per i molteplici film tra cui ACAB. L’artista, nato a Siena ma fortemente legato alla Capitale, è accusato dell’omicidio stradale aggravato dalla morte della 48enne Ilaria Dillilo, avvenuto nella notte tra il il 23 e il 24 giugno scorso. Diele viaggiava ad una velocità di circa 159 chilometri orari quando ha travolto lo scooter guidato dalla salernitana, lungo la corsia nord dell’autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano. La donna è sbalzata dal motorino ed, a causa dell’impatto avvenuto con la vettura dell’attore, è morta sul colpo.

Dopo l’udienza preliminare, tenutasi in fretta e furia il 20 dicembre 2017 presso il Tribunale di Salerno, nei confronti dell’attore Domenico Diele, il gup Piero Indinnimeo ha respinto la richiesta del pm Elena Cosentino dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Pg ritenendo le misure richieste “inadeguate a far fronte all’eventuale rischio che l’imputato possa mettersi nuovamente alla guida di un’auto”. L’attore, quindi, dopo aver trascorso sei mesi agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico nell’abitazione romana della nonna e dodici giorni di carcere, è un uomo libero fino a quando il percorso giudiziario non sarà concluso.

Il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, è intervenuto sulla questione dopo aver appreso della libertà concessa all’attore. “Una bruttissima pagina per la giustizia italiana è stata scritta con il ritorno in libertà di Domenico Diele”, sono queste le parole di Borrelli, riportate da LaRampa.it. Tuona così il consigliere regionale: “Devo dedurre che il pentimento mostrato da Diele nel corso dell’incontro che ebbi con lui nel carcere di Fuorni dove era detenuto, sia stata un’altra prova d’attore magistrale, una messa in scena per ottenere gli arresti domiciliari. Dopodiché, la solita tattica dilatoria degli avvocati ha portato alla sua libertà per decorrenza dei termini. Un regalo ingiusto che rinnova la sofferenza della famiglia di Ilaria e ravviva tutti gli scetticismi sul funzionamento della giustizia in Italia. Alla luce di questo episodio confermo la mia disponibilità a testimoniare sulle parole di Diele da me raccolte nel carcere per ottenere giustizia per Ilaria“.

Photo Credits Facebook